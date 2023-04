La Gazzetta dello Sport – 15-20milioni di euro per Baldanzi: Napoli e Milan alla finestra.

Tommaso Baldanzi, attualmente un giocatore dell’Empoli, ha attirato su di sé l’attenzione delle big italiane. In seguito ad un ottima stagione che lo ha messo in mostra, il Milan ha da tempo messo gli occhi sul talento, avendo un problema sulla trequarti: con Barahim Diaz da riscattare dal Real Madrid e De Ketelaere protagonista di un’annata disastrosa. Tuttavia, a fare rumore non è solo l’interesse dei rossoneri, perché anche il Napoli è pronto ad investire sul ragazzo. Inoltre, tra Corsi e De Laurentiis scorre buon sangue e l’Empoli propone una valutazione da circa 15-20 milioni di euro.

