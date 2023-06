Napoli-Sampdoria, Kvaratskhelia: “Ringrazio i miei compagni”

L’attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Sampdoria.

Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Sampdoria, sfida vinta dai partenopei per 2-0. L’attaccante georgiano è stato eletto miglior attaccante del campionato e le prime dichiarazioni sono proprio in merito a ciò.

“Voglio ringraziare prima di tutto i miei compagni. Credo che non solo io avrei meritato questo premio, senza i miei compagni di squadra non avrei mai potuto vincerlo, mi hanno dato fiducia per inserirmi al meglio. L’episodio più bello della stagione è stato contro l’Udinese, nella partita dello Scudetto ho visto delle immagini indimenticabili. Ma è il primo passo per ottenere ulteriori soddisfazioni.”

Sul sostegno dei suoi connazionali:

“Non si sono innamorati solo di me, ma si sono innamorati anche della città. Ci tengo a ringraziarli. Sul futuro si può essere ottimisti perché io amo Napoli.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ricorre l’anniversario della scomparsa di Paolo De Crescenzo

Kvaratskhelia eletto miglior giocatore della serie A 2022/23

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 03 Giugno 2023 a cura di Artemis