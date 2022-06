La Gazzetta dello Sport – Napoli senza pace, paura per Osimhen: “Ho tante richieste, ci penserò”.

Il mercato in uscita del Napoli sembrerebbe essere tra i più movimentati. I contratti in scadenza sono svariati e i rifiuti di rinnovo altrettanto. Anche Osimhen potrebbe lasciare la maglia azzurra, le indiscrezioni dello stesso giocatore fanno riflettere:

“La cifra fissata è sopra i cento milioni. Altissima, attualmente appare fuori mercato, ma poi le parole di Victor Osimhen prima di andare in vacanza mettono un po’ i brividi ai tifosi. Dopo aver segnato 4 gol con la nazionale nigeriana, il centravanti ha dichiarato: “Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza con la mia famiglia, svuotare la testa e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto. So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale”. Parole che per certi versi somigliano a quelle dette da Kalidou Koulibaly. Dunque un’altra delle colonne del Napoli che non cita nemmeno la propria squadra di appartenenza e addirittura per certi versi “indica” le possibili destinazioni. Logico che in mezzo a tutti questi interrogativi il primo a non poter essere tranquillo è Spalletti, oltre ai tifosi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nations League: Italia umiliata, contro la Germania termina 5-2

Napoli, Olivera sul suo infortunio: “Ho temuto il peggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È nato un nuovo bopolarismo dopo il primo turno delle Comunali?