Napoli, si tratta per David Neres. Il suo arrivo vincolato all’addio di Ngonge

Napoli, trattativa per Neres

Il Napoli è forte su David Neres, esterno d’attacco brasiliano che ha disputato l’ultima stagione tra le fila del Benfica. Come riportato in diretta da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il suo arrivo è vincolato al possibile addio di Ngonge che pare non abbia convinto appieno Conte. Ecco quanto dichiarato:

“Giovanni Manna sta facendo un lavoro eccezionale sul mercato. Ha risolto i casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ha messo a segno tre colpi in entrata (Spinazzola, Marin e Buongiorno). Naturalmente non mancano le difficoltà. Dovrà infatti trattare col Chelsea per Lukaku e cedere Osimhen al PSG. Il Napoli sta trattando David Neres. Questo è un nome incredibile, vale da solo il prezzo del biglietto. Immagino lui e Kvaratskhelia insieme: sarebbe una coppia fantastica. Ma Neres potrebbe arrivare solo se partisse Ngonge. Infine su Cheddira: è molto richiesto, ma il calciatore al momento non è sul mercato perché piace sia a Conte che alla società”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

