Napoli, Spalletti ha scelto il vice Di Lorenzo: ecco di chi si tratta

Luciano Spalletti, nuovo tecnico del Napoli, ha scelto chi sarà il vice Di Lorenzo.

È tempo di formare il nuovo Napoli e Luciano Spalletti sta pian piano decidendo la squadra giusta da schierare in campo il prossimo campionato. Mentre per la fascia sinistra si è ancora alla ricerca di un giocatore, a destra il posto da titolare sarà di Giovanni Di Lorenzo. Non solo: Spalletti avrebbe scelto anche il suo sostituto, come riporta Il Mattino:

“L’altro terzino sinistro in organico è l’algerino Ghoulam che dopo l’operazione al legamento crociato del ginocchio dell’8 marzo riprenderà a Dimaro gli allenamenti in gruppo. Coperte le due caselle di terzino a destra con Di Lorenzo e Malcuit tornato per fine prestito.”

