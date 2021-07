Spunta un nuovo nome a centrocampo: Florian Grillitsch

Spunta un nuovo nome per il centrocampo del Napoli: Florian Grillitsch, l’austriaco aggiunto in lista.

Dopo gli svariati nomi elencati a centrocampo, spunta un nuovo profilo, Florian Grillitsch.

Florian Grillitsch è il nuovo profilo per il centrocampo del Napoli. In seguito agli ormai risaputi: Thorsby, Basic e Berge, il centrocampista austriaco, dell’Hoffenheim, è stato aggiunto alla lista dei desideri. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione.

Il contratto del calciatore andrà in scadenza nel 2022 e la sua valutazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro, cifra che potrebbe essere alla portata dei partenopei. Inoltre, data l’imminente scadenza nei prossimi mesi, il Napoli potrebbe raggirare la somma e riuscire a portare il calciatore in azzurro per poche decine di milioni di euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Giuntoli blocca Vaclik, con il suo arrivo sarà addio con Ospina

Napoli, si raffredda la pista Galatasaray per Mario Rui

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belén Rodriguez non dovrebbe partorire prima della settimana prossima, gli indizi sui social