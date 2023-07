La Gazzetta dello Sport – Danso-Napoli, il Lens raddoppia la richiesta: non bastano più 15mln.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’accordo economico con Kevin Danso, che ha dato la sua disponibilità al trasferimento in Italia. Tuttavia manca l’intesa con il Lens che non facilita le cose: “Se nelle scorse settimane l’impressione era quella di soddisfarle con 15 milioni, la richiesta è praticamente del doppio, cioè non meno di 25 più bonus. De Laurentiis non sarebbe disposto per ora ad investire una cifra così alta, spera invece di poter replicare gli effetti strabilianti dell’operazione condotta lo scorso anno per il sudcoreano, passato al Bayern Monaco negli scorsi giorni”.

