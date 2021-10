Napoli-Spartak Mosca, Rui Vitoria: “Abbiamo meritato di vincere”

Rui Vitoria, tecnico dello Spartak Mosca, rilascia qualche dichiarazione dopo la vittoria contro il Napoli.

Dopo la vittoria dello Spartak Mosca contro il Napoli, il tecnico della squadra russa Rui Vitoria rilascia alcune dichiarazioni in merito a ciò.

A proposito della vittoria in trasferta afferma:

“Si può vincere con testa e cuore. Vi dico che ieri credevo nella vittoria, l’ho capito da alcuni dettagli. Si pensava soprattutto che potesse vincere il Napoli, io la pensavo diversamente ed ho avuto ragione. Dei miei giocatori amo la personalità: una gara si può perdere, il carattere no. Ci sono state molte emozioni e pochi pensieri. Abbiamo meritato la vittoria.“

Su Luciano Spalletti afferma:

“Non posso fare molti commenti, con lui non ho avuto problemi. Sono stato ammonito anche io ma abbiamo vinto con tre gol e va più che bene.”

Sulla gara generale afferma:

“Erano tutti agitati e nervosi. Forse il Napoli credeva sarebbe andata diversamente, ma è andata così. Non giudico altro perché non ho visto immagini e non voglio dunque valutare.”

Ancora, sulla vittoria finale:

“Dopo l’1-0 abbiamo avuto difficoltà anche vedevamo il Napoli superiore. Poi siamo diventati più sicuri di noi stessi ed è cambiato anche lo spirito. Abbiamo tentato e ci siamo riusciti, dunque sono felice per la reazione e la vittoria. La dedico ai nostri tifosi che sono venuti fin qui per noi.”

