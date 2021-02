Napoli: svalutazione enorme per la rosa, il quarto posto per evitare un disastro finanziario

La stagione del Napoli rischia di finire in modo disastroso se le cose non cambiano

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna scrive sul Napoli. Il club azzurro ha la necessità di ritornare a vincere e centrare quanto meno la zona Champions, ossia l’obbiettivo minimo per evitare un flop finanziario che sarebbe terribile. Non riuscire a qualificarsi per la più importante competizione europea comporterebbe, tra premi e contratti commerciali, una perdita molto ingente, intorno ai 50 milioni, ma non è tutto. Ciò comporterebbe inoltre un’enorme svalutazione della rosa per una cifra che, stando a quanto scrive il quotidiano, sarebbe di 127 milioni di euro.

Tra i giocatori con le svalutazioni più pesanti ci sarebbero: Koulibaly, per il quale De Laurentiis difficilmente potrà chiedere gli 80 milioni pretesi l’estate scorsa, Fabian Ruiz il cui valore pare essere sceso dai 60 ai 40 milioni e Meret, per il quale tre anni fa vennero investiti 30 milioni di euro, il portiere ora rischia di perdere l’ Europeo e sta trovando spazio solo grazie all’indisponibilità di Ospina.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 23 febbraio – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

UFFICIALE – Giudice Sportivo: squalificati Inzaghi e un calciatore del Benevento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

++ Spettacolo protesta: lavoratori occupano strada a Napoli ++