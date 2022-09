Repubblica – Napoli-Torino, almeno 40mila spettatori: è tornato l’entusiasmo.

Il quotidiano fa il punto della situazione, a Napoli è tornato l’entusiasmo, i tifosi sono pronti a sostenere la squadra e a tornare allo stadio per il match contro il Torino. L’anello superiore, curva b, è già sold-out e varrà lo stesso per gli altri settori, inoltre è aumentato il numero di abbonamenti – ricordiamo che sarà possibile sottoscriverlo fino a sabato -, e più in generale il Maradona sembrerebbe essere sempre più pieno. Col Torino sono previsti almeno 40mila spettatori.

