Napoli-Torino: i quotidiani elogiano Osimhen

L’attaccante nigeriano è universalmente considerato l’uomo partita del Napoli

Il Napoli si impone per 1-0 contro il Torino e guadagna l’ottava vittoria consecutiva in campionato, a decidere la gara è stato il gol di Victor Osimhen e i quotidiani sportivi in edicola oggi lo hanno elogiato con voti alti nelle pagelle.

Questi i voti:

Corriere dello Sport, voto 7,5: “Sulla prima volata con tiro-missile sembra di rivedere Cavani. Sì. E quando sale in cielo in terzo tempo a schiacciare quel pallone della vittoria fa il verso di Jordan: Air Victor“.

Gazzetta dello Sport, voto 7: “Trova un osso duro in Bremer ma non molla mai e come un’aquila vola su quella palla impennata trovando il gol. Micidiale”.

Tuttosport, voto 6,5: “Una forza della natura: imperioso nelle progressioni, impreciso nel primo tempo, poi volpino sul gol. Mezzo voto in meno, però, per 2 o 3 sceneggiate poco sportive: peccato”.

