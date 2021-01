Napoli, torna di moda il nome di Amavi del Marsiglia

Napoli, ritorno di fiamma per Amavi

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com ci sarebbe un ritorno di fiamma del Napoli per Amavi, terzino dell’Olympique Marsiglia. Il terzino sinistro francese è attualmente in scadenza di contratto, con le trattative per un ipotetico rinnovo ferme ormai da mesi. Sulle sue tracce oltre al Napoli c’è anche il Milan, che è in cerca di un’alternativa a Theo Hernandez. Anche alcuni club di Premier hanno preso informazioni sul suo conto.

