Napoli, tre club pronti a pagare la clausola di Kim

Il giornalista RAI Ciro Venerato ha affermato che tre club sarebbero disposti a pagare la clausola del difensore del Napoli Kim Min-Jae.

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto nel corso del Tg Sport della RAI ed ha parlato del giocatore del Napoli Kim Min-Jae.

“Prime mosse azzurre per cercare di trattenere Kim. Da diverse settimane sono iniziati i dialoghi con il suo entourage. Il Napoli è disposto a offrire 2 milioni e mezzo più 500mila euro di bonus semplici al difensore che oggi percepisce 2 netti, lasciando eventualmente anche la clausola rescissoria e puntando sulla volontà del giocatore molto legato a squadra e città. Sarebbe un modo come un altro per trattenerlo almeno un’altra stagione. L’agenzia che ne cura immagini e interessi lo sta proponendo a diversi club. Liverpool, Manchester United e Paria Saint-Germain quelli più interessati e pronti a garantirgli 5 milioni netti a stagione, disposti la clausola di rescissione che oscilla tra i 50 e i 70 milioni. Entro il mese di giugno, Kim e i suoi agenti prenderanno una decisione. Il Napoli ha valutato varie alternative. Piaceva Djalo del Lille, ma si è rotto il crociato. Lo svincolato Ndicka dellEintracht non è alla portata: chiede 6 milioni netti di stipendio. Restano quindi Demiral e Becao: entrambi sono ritenuti discreti ma non eccelsi. Anche per questo, il Napoli spera che Kim punti ad una scelta di vita.”

