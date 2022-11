Napoli-Udinese, altro turnover di Spalletti. Pronti tre cambi nell’undici titolar

Napoli-Udinese, tre cambi per Spalletti

In vista della sfida di domani del Napoli contro l’Udinese, Luciano Spalletti ha in mente di effettuare almeno tre cambi rispetto alla formazione scesa in campo lo scorso martedì contro l’Empoli. In porta ci sarà sempre Meret, mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere quella formata da Kim e Ostigard. Sui lati, a destra confermato Di Lorenzo mentre a sinistra Olivera sostituisce Mario Rui. A centrocampo spazio a Zielinski dal primo minuto, che completa il reparto con Lobotka e Anguissa. In attacco il tridente sarà composto da Lozano, Osimhen e Raspadori.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Raspadori.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

