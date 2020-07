Napoli-Udinese, le probabili formazioni: tornano Mertens e Insigne

Alle 19:30 il Napoli scenderà in campo al San Paolo contro l’Udinese. Quale formazione sceglierà Rino Gattuso? Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sono ancora dei dubbi in casa azzurri. In difesa Manolas è in vantaggio nel ballottaggio su Maksimovic. A centrocampo Demme potrebbe tornare in panchina, con Lobotka dtitolare. In attacco Mertens è favorito su Milik. Di seguito le probabili della Rosea.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Larsen, de Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, colpo di scena: Osimhen ha già svolto le visite mediche, la situazione

Calciomercato Napoli, 5 milioni in più per Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alessandra Tripoli – Finalmente la gravidanza