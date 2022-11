Napoli-Udinese, promosso l’arbitraggio di Ayroldi

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’arbitraggio di Giovanni Ayroldi durante la sfida tra Napoli ed Udinese.

La sfida di campionato tra Napoli ed Udinese è andata in scena nella giornata di ieri. La Gazzetta dello Sport si è concentrata sulla direzione della gara, condotta dall’arbitro Giovanni Ayroldi. Quest’ultimo non avrebbe fatto alcun errore durante i 90 minuti, né sulle ammonizioni, né per quanto riguarda i gol siglati dalle due compagini.

“Conduzione senza sbavature, gol tutti regolari, cartellini estratti nei momenti opportuni. Ayroldi, dopo aver diretto così così in Sassuolo-Roma, due cose le perde ma tante le vede bene. Detto che è regolare lo svolgimento dell’1-0 di Osimhen, il direttore di gara sorvola su un fallo (fuori area) di Arslan sull’attaccante nigeriano: era punizione. Consone le ammonizioni a Juan Jesus (24, su Lovric), a Walace (27’ su Anguissa) e Pereyra che sembra quasi vendicarsi di un contatto precedente con Di Lorenzo. I successivi tre gol non hanno vizi così come il 3-2: Samardzic ruba palla senza azione fallosa a Kim.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

