Napoli-Udinese, voti alti in pagella per Osimhen

Il giorno dopo Napoli-Udinese i quotidiani hanno promosso la gara disputata dall’attaccante Victor Osimhen.

Il Napoli ha battuto l’Udinese in occasione della sesta gara di campionato ed anche in questo caso Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti. All’indomani del match vinto dagli azzurri per 4-1 i maggiori quotidiani hanno promosso la prestazione dell’attaccate nigeriano.

Di seguito i voti:

Tuttosport – 7: “Risponde presente dopo giornate complicate, ritrovando gioco e feeling con il gol.”

Gazzetta dello Sport – 7: “Ha gli occhi del mondo addosso non sorride ma è sempre dentro la partita. Il gol lo ritrova su azione, e anche l’abbraccio.”

Corriere dello Spot – 7: “Il gol che gli mancava. Non tira il rigore, non si prende la responsabilità, ma va bene così. C’erano i presupposti per una serata disastrosa, diventata invece più che positiva.”

