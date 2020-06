Napoli, Under si avvicina. Adl tratta in prima persona con la Roma

Under si avvicina al Napoli

Il Napoli, secondo quanto dichiarato da Raffaele Auriemma nel corso di Si Gonfia La Rete, sarebbe molto vicino all’acquisto di Under. La trattativa sarebbe passata direttamente nelle mani di Aurelio De Lauretins, che sta trattando in modo diretto con Guido Fienga amministratore delegato della Roma. I rapporti tra i due club sono buoni, come dimostrato anche l’operazione di mercato che ha portato Kostas Manolas in maglia azzurra lo scorso anno. Attualmente la Roma valuta l’esterno turco 30 milioni, ma vista la necessità di vendere il prezzo potrebbe scendere notevolmente. Sono attesi sviluppi nelle prossime settimane.

