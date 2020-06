Calciomercato, Napoli pronto ad investire 100 milioni per Gabriel e Osimhen

Il Napoli scatenato sul mercato

Secondo quanto riportato dal portale francese le10Sport, il club azzurro sarebbe intenzionato a presentare un’offerta che supera i 100 milioni per acquistare Victor Osimhen e Gabriel Magalhaes. 80 sarebbero destinati a finanzione l’acquisto dell’attaccante nigeriano, mentre 25 per il difensore. Anche l’Inter avrebbe manifestato interesse per Osimhen, ma attualemte il Napoli sarebbe nettamente in vantaggio avendo avviato da oltre un mese i contatti con il Lille.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, una rinascita targata Gattuso

Da Roma – Cengiz Under è un caso. La palla passa a De Laurentiis: servono 30 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: Oim, 618 riportati in Libia in una settimana