Napoli-Union Berlino, Daspo per dieci tifosi tedeschi

In occasione della sfida tra Napoli ed Union Berlino c’è stato il Daspo per dieci tifosi della squadra ospite.

Dieci tifosi tedeschi sono andati incontro ad un Daspo in occasione della sfida di Champions League andata in scena ier tra Napoli ed Union Berlino.

Il Corriere della Sera ha ricostruito i fatti:

“In una nota la Questura di Napoli torna a ricostruire in qualche modo le vicende di martedì sera. «Dopo essersi rifiutati di sottoporsi ai controlli di rito all’interno della stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, dalle ore 20,40 circa, formando un gruppo compatto di circa 300 supporters, vestiti in maniera simile e travisati con bandana rossa allo scopo, verosimilmente, di eludere la loro identificazione, (i tifosi, ndr) hanno commesso gravi atti di devastazione e condotte di resistenza, arrecando danni alle auto in sosta, all’arredo urbano cittadino ed aggredendo ripetutamente i reparti delle Forze di Polizia con sanpietrini, mazze, aste di metallo e di legno e con lancio di petardi e artifici pirotecnici, devastando, altresì, un esercizio commerciale ubicato in Piazza Dante». Gli ultrà arrestati e destinatari dei provvedimenti di Daspo si trovano ancora a Napoli.”

