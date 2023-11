Napoli-Union Berlino, per gli azzurri niente ritiro alla vigilia

Secondo il quotidiano Il Mattino non ci sarà alcun ritiro del Napoli alla vigilia del match contro l’Union Berlino.

Mancano due giorni alla sfida di Champions League tra Napoli ed Union Berlino; l’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sul ritiro azzurro.

Secondo quanto si legge quest’ultimo non avrà luogo. La squadra si incontrerà dunque mercoledì mattina a Pozzuoli, per la precisione all’Hotel Serapide.

Ecco quanto riportato in merito:

“Vincere, anche con l’Union, è l’unica cosa che conta per davvero. Garcia conosce le esigenze del club azzurro. Ed è il motivo per cui con l’Union Berlino farà meno esperimenti possibili. Forse, proprio nessuno. E anche se si gioca alle 18,45, Garcia ha deciso di non fare il ritiro: il raduno, come sempre mercoledì mattina all’Hotel Serapide a Pozzuoli.”

