Corriere dello Sport – L’infortunio di Pavard fa tremare l’Inter: rischia più di un mese di stop.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’infortunio di Benjamin Pavard. In giornata il giocatore si sottoporrà ad esami specifici per definire l’entità dell’infortunio. Il difensore, dopo il contrasto con Lookman, ha sentito uscire la rotula e una volta riposizionata, ha limitato il dolore.

Al momento non è da escludere un minimo danno o una forte sollecitazione dell’articolazione, e proprio per questo motivo, gli esami saranno necessari per chiarire se il trauma abbia convolto legamenti, cartilagine o menisco. Tuttavia il quotidiano ha pochi dubbi, lo stop sarà di almeno 4-6 settimane.

