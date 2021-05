Napoli-Verona: durante la gara battibecco tra Juric e Manolas

Durante Napoli-Verona Ivan Juric, allenatore del club veneto, si sarebbe rivolto in modo scortese verso Kostas Manolas.

Durante la gara tra Napoli ed Hellas Verona non è mancato qualche litigio da parte delle due compagini. Oltre la breve discussione che ha visto coinvolti i due allenatori ci sarebbe un altro battibecco a cui il tecnico Ivan Juric avrebbe preso parte. Il quotidiano Repubblica infatti spiega che l’allenatore gialloblù si sarebbe rivolto in maniera poco educata verso il difensore del Napoli Kostas Manolas.

Ecco cosa si legge:

“La tattica dell’Hellas è quella solita: pressione altissima per spezzare la manovra del Napoli e tanti duelli fisici a metà campo. C’è anche un battibecco a metà campo tra Manolas e Juric che risponde a muso duro al difensore greco: «Io faccio la mia gara tu la tua». Il Napoli non riesce a creare nulla nei primi venticinque minuti. Il Verona è pericoloso soprattutto a sinistra con Zaccagni: Di Lorenzo è in difficoltà nel contenerlo. Emozioni non ce ne sono.”

