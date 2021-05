Napoli-Conceicao: l’allenatore potrebbe essere presentato a breve

Il Corriere dello Sport ha affermato che Sergio Conceicao sarà il prossimo allenatore del Napoli.

Dopo il pareggio del Napoli contro l’Hellas Verona, Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente salutato Gattuso. La panchina del Napoli è dunque vuota, ma secondo il Corriere dello Sport il futuro allenatore è già stato deciso. Il quotidiano si riferisce al tecnico portoghese Sergio Conceicao, inoltre riporta che la Società azzurra lo presenterà nei prossimi giorni.

Dal quotidiano si legge:

“È Sergio Conceicao l’allenatore del Napoli dell’anno prossimo. Il tecnico portoghese, 46 anni, con la quale ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juventus in Champions League, verrà presentato nei prossimi giorni e dovrà rappresentare l’uomo con cui rifondare dopo la delusione del quinto posto della gestione Gattuso. Conceicao torna in Italia, dove ha giocato con Lazio, Parma e Inter. È in panchina da sei anni e questa è la sua prima esperienza italiana.”

