Calciomercato: Giuntoli vuole Reinildo Mandava a gennaio

Il DS vuole portare il terzino a Napoli nella prossima finestra di mercato

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna parla del mercato in casa Napoli. Stando a quanto si legge Cristiano Giuntoli vorrebbe portare a Napoli il terzino sinistro Reinildo Mandava. Il giocatore del Lille è in scadenza di contratto e il DS azzurro lo vorrebbe immediatamente in azzurro, magari pagando un piccolo indennizzo.

