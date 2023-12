UFFICIALE – Coppa d’Africa, Anguissa convocato con il Camerun

Il centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa figura nella lista dei convocati del Camerun in occasione della Coppa d’Africa.

André Zambo Anguissa sarà impegnato per i prossimi mesi nella Coppa d’Africa. Per i prossimi impegni dunque il Napoli non sarà costretto a rinunciare soltanto all’attaccante Victor Osimhen, convocato con la Nazionale nigeriana, ma anche al centrocampista originario del Camerun. L’edizione del torneo inizierà il prossimo 13 gennaio in Costa d’Avorio.

Di seguito la lista dei convocati diramata dal tecnico della Nazionale del Camerun Rigobert Song:

“Portieri – André Onana, Fabrice Ondoa, Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu.

Difensori – Malcolm Bokele, Jean-Charles Castelletto, Oumar Gonzalez, Harold Moukoudi, Junior Tchamadeu, Enzo Tchato, Nouhou Tolo, Christopher Wooh, Darlin Yongwa.

Centrocampisti – Leonel Ateba, Wilfried Douala, Ben Eliott, Wilfried Douala, Olivier Kemen, Olivier Ntcham, André-Frank Zambo-Anguissa.

Attaccanti – Vincent Aboubakar, Frank Magri, François Mughe, Pemi Moumbagna, Clinton Njie, Georges-Kévin Nkoudou, Karl Toko-Ekambi.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri costretto a modifiche tattiche contro il Monza: il modulo

Calciomercato Napoli – Offerta per Mazzocchi, due obiettivi a centrocampo: il punto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, volano gli stracci tra ex: “Ci vediamo in tribunale”