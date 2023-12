Agente Elmas: “Partenza condivisa con il Napoli”

George Gardi, agente di Eljif Elmas, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche dell’addio al Napoli del centrocampista.

L’agente di Eljif Elmas George Gardi ha parlato del centrocampista macedone e si è soffermato sul suo addio al Napoli.

Di seguito le sue parole nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda sulle frequenze di “Radio Crc”:

“La sua partenza è stata una scelta condivisa con il Napoli. È nata una buona opportunità di mercato per le due parti ed era il momento di provare una nuova avventura. A Napoli ha vissuto momenti incredibili e indimenticabili, è molto affezionato al gruppo e alla città. Se avesse giocato con più continuità non nego una eventuale permanenza, voleva avere più minuti ed essere un giocatore più importante dopo la scorsa annata. È sempre stato rispettoso verso i compagni e ha accettato le decisioni tecniche, ma è nata questa opportunità in una società tra le più importanti d’Europa ed essere scelti da loro è una grande soddisfazione. Con Garcia si aspettava di giocare di più come chiunque, lui ha più di 50 presenze in Nazionale. Giocava contro l’Inghilterra, poi rientrava a Napoli e si trovava in panchina contro squadre di bassa classifica, ma sempre col massimo rispetto perché ha sempre accettato le decisioni. Uno dei suoi obiettivi era lo Scudetto, quindi è stato molto felice di vincerlo. Lui ha accettato di essere il dodicesimo uomo e partire dalla panchina, però quando è arrivato a Napoli Ancelotti lo aveva convinto dicendogli che avrebbe giocato da titolare. Poi andando via lui le cose sono cambiate. Elmas non si considera un esterno, però si è adattato. Al Lispia farà il sottopunta, il ruolo che più gli si addice oltre alla mezz’ala. Lui è felice e credo potrà fare molto bene. Trovare un giocatore con la sua esperienza a questa età, con la sua duttilità, è molto difficile. Per questo gli scout della RedBull, che sono tra i più preparati al mondo, hanno deciso di puntare su di lui. Credo che Elmas ricorderà sempre in generale l’affetto della città che lo ha accolto e quello dei giocatori del gruppo a cui è molto e con cui è stato molto bene in questi anni.”

