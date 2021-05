Under 18 A-B: Monza – Sassuolo e l’impresa di Primelli

Al ‘Missaglia’ di Agrate Brianza si è disputato il match tra Monza e Sassuolo.

Il Monza si porta in vantaggio contro il Sassuolo all’80’ e la porta a casa.

Il Monza, di mister Monguzzi, si porta in vantaggio già dal primo tempo con la rete di Manto dopo soli 9 minuti. Quattro minuti Caccavo porta il Monza ancora più in vantaggio con il gol del 2-0. Ma gli ospiti non ci stanno e al 29′ Citarella segna il gol del 2-1. Al 35′ è Estevez a segnare e a potare la squadra sul 2-2. Ma nella ripresa il Monza reagisce con il gol di Primelli che la decide all’80esimo.

