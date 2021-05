Napoli-Verona, i tifosi azzurri si fanno sentire: ecco le loro iniziative

I tifosi del Napoli hanno ideato alcune iniziative per sostenere la squadra prima della sfida contro l’Hellas Verona.

Questa sera si disputerà Napoli-Hellas Verona, ma i tifosi non potranno ancora essere presenti allo Stadio per sostenere le squadre. Tuttavia i tifosi del Napoli hanno organizzato delle iniziative per far arrivare ai giocatori azzurri tutto il loro sostegno. Il Corriere del Mezzogiorno si focalizza proprio su questo argomento e riporta nel dettaglio cosa hanno in mente.

“Non ci sarà ancora il pubblico negli stadi, l’obiettivo è rivederli ad agosto, quando ripartirà il campionato, oltre che nei due ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. La Curva A ieri ha diramato un volantino con cui ha reso onore all’allenatore e alla squadra, la B accoglierà il pullman all’esterno del Maradona e sono pronti due striscioni, uno da esporre all’arrivo degli azzurri e l’altro da lasciare in curva per la partita contro il Verona.”

