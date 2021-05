Sansone sulla Juventus: “Mi impegnerò affinché non vada in Champions”

Nicola Sansone ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Bologna-Juventus.

Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha rilasciato qualche dichiarazione prima del match che lo vedrà impegnato contro la Juventus. L’argomento riguarda la Champions League, competizione alla quale accederanno solo due squadre tra Napoli, Milan e Juventus. L’attaccante afferma che a lui piacerebbe che a puntarla siano gli azzurri ed il club di Milano.

Ecco quanto dichiarato:

“Non tifo più Milan da quando ho iniziato a giocare tra i professionisti. Da sempre ho una preferenza per le squadre milanesi, contro la Juventus ci impegneremo al massimo. Non voglio che i bianconeri vadano in Champions.”

