Calciomercato, Ospina vicino l’Atalanta: fissato il prezzo del portiere

Il portiere del Napoli David Ospina potrebbe lasciare la squadra per andare all’Atalanta.

David Ospina, estremo difensore del Napoli, potrebbe lasciare il club a fine stagione. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino approfondisce la vicenda. L’Atalanta sarebbe interessato al suo acquisto, in più il colombiano sarebbe in perenne contatto con i suoi compagni di Nazionale Zapata e Muriel.

Ecco quanto riportato:

“Al termine della stagione con il Napoli, Ospina raggiungerà i compagni di nazionale: convocato dalla Colombia affronterà da titolare dei pali della sua selezione prima il Perù (4 giugno) poi l’Argentina (9 giugno). In quella circostanza potrebbero essere approfonditi i contatti i contatti che già ci sono stati con Muriel e Zapata. Perché proprio l’Atalanta ha mostrato interesse per Ospina, l’estremo difensore ne ha già parlato dell’ipotesi con i due attaccanti colombiani. Il trasferimento in nerazzurro che sta diventando qualcosa di sempre più concreto. L’Atalanta sta cercando un portiere di sicuro affidamento dopo le difficoltà vissute quest’anno. Il contratto di Ospina scade nel 2022, a 32 anni la sua valutazione si aggira attorno ai 5 milioni.”

