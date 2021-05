Primavera 2, il Napoli batte la Salernitana nel derby campano

La Primavera del Napoli porta a casa tre punti preziosi contro la Salernitana.

Ieri pomeriggio alle ore 15 il Napoli Primavera ha sfidato la Salernitana allo Stadio Piccolo di Cercola. I ragazzi di Emmanuel Cascione hanno dominato la gara e siglato una tripletta che li ha portati alla vittoria. Niente da fare dunque per la Salernitana che rimane all’ultima posizione della classifica. Ad inaugurare la porta avversaria ci pensa Pesce, seguito poi da Romano. Verso la fine il Napoli guadagna anche un calcio di rigore, che viene trasformato in rete da Cataldi. Grazie a questa netta vittoria la squadra di Cascione resta in zona playoff.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Verona, i tifosi azzurri si fanno sentire: ecco le loro iniziative

UFFICIALE – I convocati di Gattuso per Napoli-Verona: Koulibaly out

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giorgia Soleri sostiene Damiano David all’Eurovision, i commenti alla performance dei Maneskin