Napoli-Verona, Spalletti: “Volevamo vincere davanti agli ultras”

Luciano Spalletti commenta il pareggio di Napoli-Verona.

Dopo il pareggio contro il Verona, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Le prime parole riguardano proprio le difficoltà che il Napoli ha riscontrato contro il Verona.

“Quando si parla di noi è come essere al luna park. Nel secondo tempo non siamo stati in grado di essere un gruppo unito. Il Verona poi è stato bravo a sfruttare questa distanze che abbiamo avuto tra di noi. Dovevamo fare di più, contro il Verona è difficile perché loro si allenano in spazi abbastanza larghi. Dovevamo liberarci della loro pressione facendo uno-due stretti. Dovevamo proteggere meglio il pallone.”

Su Juan Jesus e Rrahmani afferma:

“Sono forti ed attenti, forse potevano fare di meglio in fase di costruzione iniziale. Nel calcio contano i calciatori, la società ed i tifosi. Ci dispiace non aver vinto anche perché sono tornati i ragazzi della curva. Dobbiamo solo accettare questo risultato ed il fatto che potevamo fare di più. Siamo molto tecnici e ci troviamo in difficoltà di fronte ad avversari così aggressivi.”

Sul faccia a faccia con Tudor dice:

“È tutto normale. Fare fallo nella metà campo avversaria non è un azione che possiamo valutare. Tuttavia se si lascia giocare diventa un azione importante; tuttavia dobbiamo stare al passo con i tempi ed imparare ad accettare questi atteggiamenti. Dobbiamo imparare questa tecnica anche noi.”

Sull’arbitraggio invece afferma:

“Ci sono stati 5 espulsi e 2 espulsi. Ecco perché avrebbero dovuti esserci più di due minuti di recupero. Questa è una battaglia che porto avanti da molto tempo. Dobbiamo pensare a dare il massimo, non come stasera.”

Infine, sugli episodi accaduti:

“Sul rigore su Osimhen mi hanno detto che il quarto uomo ha guardato Victor ed hanno deciso che non è rigore. Lo devo rivedere, anche se non voglio appellarmi a queste situazioni. Faccio un discorso generale perché per quanto riguarda gli episodi individuali i giocatori possono metterci qualcosa in più oppure no.”

