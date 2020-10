Napoli-Zapata – Il colombiano è il rimpianto degli azzurri

La redazione di Sky Sport ricostruisce la liaison tra Duvan Zapata ed il Napoli.

Zapata era rientrato nell’interesse del Napoli dopo la sua esplosione definitiva all’Atalanta. Nel corso della sua permanenza nel club di De Laurentiis è stato guidato sia da Sarri che da Rafa Benitez. Vuoi per difficoltà di adattamento, prima alla Serie A e poi ai dettami di Sarri, vuoi per la presenza di Gonzalo Higuain, Zapata non è riuscito ad esprimersi in maglia azzurra ma ha avuto la sua rivalsa con i colori bergamaschi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Ufficiale, tutti i tamponi sono risultati negativi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fabrizio Corona conferma di essere positivo al Coronavirus