Napoli, Zielinski pronto a restare. Il polacco disponibile a trovare l’intesa

Zielinski vuole restare a Napoli

Il Napoli è ormai vicinissimo a conquistare il campionato, ma la società azzurra è comunque al lavoro per rinnovare i contratti in scadenza di alcuni giocatori. Tra questi c’è Piotr Zielinski, ormai un veterano tra le file degli azzurri che vedrà scadere il suo contratto a giugno 2024. In diretta ai microfoni di Canale 8 il giornalista Massimo Ugolini, ha dato importanti aggiornamenti sul possibile rinnovo. Ecco quanto dichiarato:

“Zielinski come cifra tecnica è il migliore della rosa, fa la differenza e da uno come lui ti aspetti sempre qualcosa in più. Rinnovo? Credo che lui voglia restare a Napoli e la società, secondo me, dovrebbe fare di tutto per trattenerlo. Con il suo procuratore si può lavorare e da quello che mi risulta, il calciatore sarebbe ben disposto a trovare un’intesa per l’accordo”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

