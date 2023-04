Tuttosport – Da Torino, provvedimenti solo per Lukaku! Perché Kostic no? La protesta bianconera.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul caso Lukaku. Dopo aver dichiarato apertamente, che l’attaccante dell’Inter è stato “graziato” da Gravina, propongono un nuovo sistema per dare un freno al razzismo.

“Tutti noi vogliamo evitare che il “beau geste” nei confronti di Lukaku (tanto nobile quanto evidentemente zavorrato dalla fretta indotta dalla pressione mediatica) resti un evento da copertina. Uno spot. E affinché non ci si fermi a una rosea quanto polarizzata edulcorazione di un problema grave – il razzismo – che attraversa il Paese in profondità, ecco alcuni temi su cui la Figc può e deve incidere nella carne viva della lotta a tutti i fenomeni di discriminazione.

Obbligare (sì: obbligare: non ci sono alternative) i club a dotare gli stadi di sistemi video come quelli che hanno consentito (grazie ai filmati messi a disposizione dalla Juventus) di “daspare” i responsabili dei cori di Torino. Un deterrente, ma soprattutto un’altra battaglia di civiltà che consentirebbe di sanare l’obbrobrio giuridico delle chiusure indiscriminate. Pensate al potente messaggio di vedere in curva solo una decina di persone perché riconosciute innocenti al cospetto di una moltitudine di incivili.

Tutto questo porterebbe anche alla fine dei provvedimenti a macchia di leopardo: perché Lukaku sì e Kostic no? Perché non si interviene in seguito al video pubblicato dal granata Karamoh dopo Lazio-Torino (durante la quale è stato offeso anche Singo)?”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Comunicato SSC Napoli: Spalletti concede due giorni di riposo alla squadra

Cesari ” Gatti colpo a Kvara: VAR non interviene, ma su Lobotka doveva giudicare l’arbitro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 25 Aprile 2023 a cura di Artemis