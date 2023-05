La Gazzetta dello Sport – Udinese-Napoli, 13mila tifosi azzurri in trasferta per la partita Scudetto.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su una delle partite più attese della stagione. Saranno circa 13mila i tifosi che saranno presenti alla Dacia Arena, solo in 1300 occuperanno lo spazio a loro riservato. Con i tifosi dell’Udinese, come è risaputo, c’è poca simpatia e questo è un problema. Il tifo organizzato della Nord 1896 il 29 aprile ha diffuso un comunicato che non lascia dubbi: «Non sono graditi nè tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani». Inoltre, i tifosi partenopei hanno già preparato un coro a tema, dunque, nell’immaginario si prospetta una serata poco serena.

Fonte foto: Flickr.com

