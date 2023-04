Corriere della Sera – Cazzullo: “Basta piangere e lamentarsi, non c’è nessun complotto contro il Napoli”.

Aldo Cazzullo ha risposto ad una lettera di un lettore, sulle pagine del quotidiano, ed ha risposto così in merito alla presunta disparità arbitrale: “Non so dirle se davvero, come sostenete lei e Spalletti, l’arbitraggio abbia condizionato l’esito della sfida tra Napoli e Milan in Champions. So che il Milan in tre incontri (il primo era in campionato) ha fatto sei gol e ne ha subito uno all’ultimo secondo a risultato acquisito. Domenica sera, nell’epoca pre-Var, Juve-Napoli sarebbe finita 1-0 per la Juve. Dopo che il Var ha vivisezionato il fallo di Milik su Lobotka, e Raspadori ha infilzato una Juve legittimamente frastornata, a vincere 1-0 è stato il Napoli.

Sono sinceramente felice che il Napoli vinca il suo terzo scudetto. È meritatissimo. È la squadra che gioca meglio, segna e diverte di più. La gioia dei napoletani sarà la stessa gioia di noi che amiamo Napoli, il calcio e l’Italia. (…).

Una cosa però mi sento di dirle, gentile signor Esposito: basta piangere. Basta lamentarsi. Non c’è nessun complotto contro il Napoli e contro Napoli. Nessuna maledizione atavica grava sulla squadra e sulla città. Basta con questo ritornello per cui Napoli sarebbe opulenta e felice se il Nord non l’avesse invasa, perché è lo stesso ritornello di chi dice che il Nord sarebbe la Baviera se non ci fosse Napoli. Godetevi il successo, e preparate i prossimi”.

