Il Mattino – Navas, decisiva la prossima settimana: in caso contrario c’è Meret.

Napoli a lavoro, ma mancherebbe l’ultimo tassello per completare il capolavoro svolto da Giuntoli e De Laurentiis nelle ultime settimane. Keylor Navas rimane un obiettivo concreto, ma l’unico ostacolo è l’ingaggio elevato. Ad oggi il portiere percepisce 9 milioni di euro a stagione, e tra le soluzioni spunterebbe un piano di buonuscita, con un versamento da parte dei parigini prima della firma sul contratto con i partenopei, a cifre, ovviamente più accessibili. La prossima settimana riprenderanno i contatti tra il Psg e Napoli per cercare di trovare una soluzione per Navas, in caso contrario, rimarrebbero Meret e Sirigu, senza chiudere un nuovo innesto tra i pali.

