Napoli, ag. Insigne: “I tifosi sono con lui, amareggiato per gli attacchi di alcune radio e tv locali”

L’agente del capitano azzurro parla dell’errore del suo assistito e delle conseguenti critiche

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino parlando del suo assistito e del grave errore da calcio di rigore commesso nella finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. L’agente si è detto amareggiato per le critiche indirizzate al capitano azzurro da parte di alcune tv e radio locali.

Queste le sue parole:

“Lorenzo è tranquillo, a me dispiace tanto di quello che sto sentendo su di lui perché in alcune radio e in alcune tv locali sono contro di lui. Mi hanno scritto però tanti tifosi per dirmi che sono con Lorenzo. Ora deve stare sereno, perché i tifosi sono molto attaccati a lui”.

