Torino Primavera, calciomercato: venduto Mattia Formia al Pro Vercelli

I granata cedono il centrale difensivo classe 2002

Mattia Formia dice addio al Torino, il difensore classe 2002 ha firmato per la Pro Vercelli e giocherà in Primavera 3. Arrivato a Torino nel 2017, militando nella categoria Under 17 A-B, l’anno successivo si è trasferito in prestito allo stesso Pro Vercelli per poi tornare la scorsa stagione al Toro di Capriolo in Under 18. Il club granata lo aveva inizialmente riconfermato in Primavera, con il centrale che aveva svolto la preparazione precampionato con Cottafava, con il giocatore che però non è riuscito a collezionare presenza con i granata.

