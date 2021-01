Roma, De Sanctis: proposto Mazzarri in caso di esonero di Fonseca

Il dirigente della Roma, ex portiere del Napoli, vorrebbe l’ex tecnico azzurro sulla panchina giallorossa

Il Messaggero nella sua edizione odierna riporta le ultime sulla posizione di Paulo Fonseca. Il quotidiano riporta che l’allenatore sarebbe in bilico e che in caso di sconfitta contro lo Spezia, nell’ultima giornata del girone di andata, potrebbe essere sollevato dalla guida tecnica della Roma. In caso di esonero non sarà Sarri a sedere sulla anchina capitolina, ma una vecchia conoscenza del Napoli: Walter Mazzarri. A proporlo sarebbe stato Morgan De Sanctis.

