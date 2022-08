Corriere del Mezzogiorno – Navas, Giuntoli ci proverà fino alla fine: ha già un piano B.

Gli ultimi due giorni di mercato rimangono proficui per il Napoli, difatti proprio nella giornata di ieri ha salutato Fabian Ruiz, che è volato a Parigi per raggiungere la sua nuova meta, il Psg. Tuttavia, il lavoro di Giuntoli non sembrerebbe essere ancora arrivato a termine, poiché la trattativa per Keylor Navas, rimane un nodo da sciogliere.

“Il Napoli ci proverà fino all’ultimo minuto disponibile. Non c’è accordo tra il portiere costaricense e il Psg sulla buonuscita, la distanza è ampia e Navas è stato convocato anche per la trasferta di Tolosa. Il tempo stringe, se non arriverà Keylor Navas il Napoli è pronto ad andare avanti sul rinnovo di Meret fino al 2027″.

