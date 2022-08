La Gazzetta dello Sport – Giuntoli, accordo raggiunto con Navas: ma FPF ostacola il Psg.

Giuntoli non demorde e prova ancora a chiudere la trattativa per Keylor Navas. Il portiere è frenato dalla società a causa del fair play finanziario, nonostante l’accordo verbale già raggiunto tra il Napoli ed il suo agente:

“Navas sa già che a Napoli con i premi arriverebbe a guadagnare 4 milioni di euro netti per due anni. E soprattutto giocherebbe la Champions da protagonista. Ma ballano almeno 10 milioni di differenza col contratto attuale ed è quello lo scoglio da superare col club qatariota. Che ora ha il problema di trovare equilibri compatibili con il nuovo fair play finanziario. Sembra incredibile a dirsi per un club che negli ultimi anni ha speso centinaia di milioni come fossero noccioline ma è così”.

