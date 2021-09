Nazionali, i club italiani organizzano un charter per il rientro. C’è anche il Napoli

Alcuni club organizzano un charter per velocizzare i rientri

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si fa sempre più strada l’ipotesi di organizzare un charter per facilitare i rientri dei nazionali impegnati in Colombia-Cile. Infatti, oltre ad Ospina e Cuadrado, potrebbero esserci anche Vidal, Medel e Pulgar. In queste ore i club sono in contatto per organizzare un volo, che dia la possibilità ai propri tesserati di rientrare in anticipo.

