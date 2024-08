Sky Sport – Neres nei piani di Manna: ma spunta anche Berardi

Il Napoli cerca un esterno d’attacco, il primo nome in lista è quello di David Neres del Benfica. Per riuscire a portarlo al Napoli, servirebbe uno sforzo economico importante. Proprio per questo motivo, la società attende la cessione di Victor Osimhen, che gli garantirebbe il denaro necessario, per chiudere uno o più colpi. Si fa strada anche l’ipotesi Domenico Berardi, ma sarebbe preso in considerazione solo a fine mercato.

