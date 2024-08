Instagram – Caressa: “Grande mercato di Roma, Juve, Inter e Napoli!”

Il giornalista Fabio Caressa, è intervenuto sul suo profilo social, per commentare il mercato di alcune squadre di Serie A: “Secondo me la Roma sta facendo molto bene nella campagna acquisti”. L’argentino arrivato dalla Juve, Matias Soulé, si aggiunge del resto a una trequarti che vede già alcuni giocatori importanti come Dybala, Pellegrini e Baldanzi”.

Il giornalista prosegue: “Grande mercato della Roma, ma ottimo mercato della Juventus che sta aspettando gli ultimi colpi e anche dell’Inter che però non considero perché aveva già fatto tutto prima. Direi poi grande mercato del Napoli”.

