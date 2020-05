Nobili, Italia Viva:”Si lavora ad un decreto per bloccare il calcio”

Luciano Nobili annuncia che è in fase di preparazione un decreto per faermare il calcio Italiano

Attraverso il suo account ufficiale Twitter, il deputato di Italia Viva rivela una notiza che potrebbe avere del clamoroso. Infatti, nonostante negli ultimi giorni dalla politica arrivanano messaggi di una possibile ripresa, sarebbe in fase di preparazione un decreto per dare lo stop deifinitivo al calcio Italiano. Ecco quanto dichiarato: “Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport”.

