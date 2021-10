Non solo Inter, Lorenzo Insigne nel mirino dell’Atletico Madrid

Arrivano indiscrezioni dalla Spagna, l’Atletico Madrid avrebbe puntato gli occhi su Lorenzo Insigne.

Secondo il portale Todofichajes, sembrerebbe che anche un club Spagnolo, oltre che all’Inter di Inzaghi, avrebbe puntato gli occhi sul capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Il partenopeo non ha ancora rinnovato con il Napoli, e diverse società sono disposte ad investire su di lui, in caso di un eventuale mancato accordo. A quanto pare l’Atletico Madrid ne approfitterebbe in caso di svincolo a zero.

