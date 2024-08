Non solo Napoli, anche la Roma su Chiesa

Il centrocampista della Juventus Federico Chiesa non avrebbe suscitato soltanto l’interesse del Napoli, bensì anche della Roma.

La Roma avrebbe già da un po’ di tempo un interesse per il centrocampista Federico Chiesa. Il giocatore sembra non rientrare nei piani della Juventus, ma su di lui ci sarebbe anche il Napoli. Si è infatti parlato a lungo di un eventuale scambio tra Napoli e Juventus aventi come protagonisti il bianconero e l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori. Al momento il futuro del centrocampista sarebbe in stand by.

Ne parla Sky Sport:

“Tiene banco in queste ore il futuro di Federico Chiesa. Il giocatore della Juventus è ormai fuori dal progetto bianconero come ampiamente confermato dallo stesso allenatore della Juve Thiago Motta. Concetto ribadito anche nell’immediato dopo gara dell’amichevole con il Brest: “Con lui e con altri siamo stati chiari, credo sia meglio per tutti che trovi una sistemazione al più presto possibile”, queste le parole dell’allenatore. E a tal proposito resiste sul giocatore l’interesse della Roma. I giallorossi hanno accarezzato questa pista, lasciando al giocatore il tempo per metabolizzare un trasferimento. Se dovesse arrivare il via libera, allora i Friedkin potrebbero davvero spingere per un altro colpo di mercato. Inevitabilmente alla Roma sarebbe il benvenuto e troverebbe lo spazio che la Juve non può e ha deciso di non garantirgli. Chiesa vuole prendersi ancora un po’ di tempo per valutare tutte le proposte e poi prendere una decisione definitiva.”

